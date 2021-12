Milano: Comune, contro smog e a tutela animali a capodanno vietati botti e fuochi d'artificio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conferma del provvedimento anche i dati registrati in questi anni dalle diverse stazioni della rete Arpa che, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, evidenziano un incremento delle concentrazioni, con un picco dalla mezzanotte alle primissime ore del mattino del primo giorno dell'anno. Un aumento dell'inquinamento dell'aria dovuto proprio ai botti di Capodanno che purtroppo apportano un consistente contributo alle concentrazioni di pm10 e PM2.5 sia a causa del tipo di combustione sia per la composizione dei botti stessi. Secondo le stime del Wwf, poi, ogni anno in Italia sono diverse migliaia gli animali che muoiono a causa dei botti di fine anno. Di questi la maggior parte è costituita da fauna urbana, soprattutto uccelli, ma vi sono anche cani, gatti e altri animali domestici che, in preda al terrore, possono ritrovarsi a vagare per strada ed essere coinvolti in incidenti stradali o che vengono colpiti da infarto. Si ricorda che lo stesso Regolamento dell'Aria prevede anche il divieto del fumo di sigaretta all'aperto, tranne che in luoghi isolati: dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come gli stadi. Sempre secondo l'annuario delle emissioni Inemar redatto da Arpa, la combustione di tabacco è responsabile del 7 per cento del pm10 in città. (Com)