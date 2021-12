Roma: ai domiciliari con 1 quintale e mezzo di fuochi d'artificio in casa, denunciato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno denunciato un 30enne, già noto alle forze dell’ordine e attualmente ai domiciliari, per detenzione abusiva ed omessa denuncia di materiale esplodente. Nel corso di servizi di controllo sul territorio, i carabinieri hanno eseguito un capillare controllo dei soggetti e delle attività commerciali notoriamente dediti al possesso ed alla vendita di artifizi pirotecnici e in un’approfondita perquisizione domiciliare, il 30enne è stato trovato in possesso di circa 1,5 quintali di cosiddetti botti, senza essere in alcun modo autorizzato a detenerli né averli mai denunciati all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Il materiale, immediatamente sequestrato, è risultato comprendere svariate confezioni di detonatori, ben 2 batterie del tipo mortaio per razzi anche di grandi dimensioni, diverse decine di scatole di petardi di varia forma e grammatura ed alcune bombe del peso di oltre 1 kg ciascuna. Altre attività di controllo sono tuttora in corso e saranno ulteriormente intensificate nei prossimi giorni da parte dei Comandi dell’Arma della Provincia di Roma.(Rer)