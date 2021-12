Spagna: Pp sosterrà uso mascherine all'aperto solo se saranno forniti rapporti scientifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo sosterrà la reintroduzione della mascherina obbligatoria all'aperto al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) solo se il governo fornirà i rapporti scientifici che ne motivano l'utilità per arginare i contagi di coronavirus. Lo ha detto la portavoce dei popolari al Congresso dei deputati, Cuca Gamarra, in alcune dichiarazioni a "Tve" spiegando che la prima cosa è la "trasparenza" e che l'obbligo dell'esecutivo è di offrire all'opposizione "tutte le informazioni in base alle quali ha preso questa decisione". A questo proposito, l'esponente popolare ha detto che probabilmente questi rapporti scientifici "non esistono o non appaiono". Gamarra ha nuovamente rimproverato al governo di non aver risposto all'offerta che il Pp ha fatto per un anno e mezzo di elaborare una legge sulle pandemie, cosa che imputa all'arroganza del presidente Pedro Sanchez. Per la portavoce popolare, la Spagna ha bisogno di misure per affrontare la pandemia e non di un presidente "in fuga che evita qualsiasi tipo di responsabilità per non essere logorato dal processo decisionale". (Spm)