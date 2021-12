Legge Bilancio: Fnopi, allarme carenza e formazione, governo "dimentica" gli infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione nazionale degli ordini degli infermieri (Fnopi) in una nota spiega: "Gli unici due emendamenti che abbiamo sostenuto alla legge di Bilancio 2022 e che fino in fondo sono stati portati avanti da senatori della maggioranza e dell'opposizione che ringraziamo, per poi sparire però nel nulla, riguardavano l'assegnazione-ponte, in attesa del contratto, di quell'indennità di specificità interimistica promessa e finanziata nella legge di Bilancio dello scorso anno, ma mai assegnata ai professionisti e la possibilità di aumentare il numero di docenti-infermieri nelle università (oggi ce n'è uno ogni 1.350 studenti contro uno ogni sei di altre discipline) per poter poi incrementare con la giusta qualità il numero di infermieri la cui carenza è ormai un allarme sotto gli occhi di tutti". Anche la Commissione Ue nel suo "State oh Health in the Eu", nel profilo della Sanità 2021 dell'Italia appena pubblicato, "lancia l'allarme e sottolinea un dato purtroppo ben noto durante la pandemia e anche prima, ma che, a quanto pare, ha lasciato indifferente la politica che non è intervenuta nella legge di Bilancio 2022 in alcun modo per tentare di risolvere la situazione", prosegue la nota. "L'Italia impiega meno infermieri rispetto a quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale e il loro numero (6,2 per 1 000 abitanti) è inferiore del 25 per cento alla media Ue. Vista la diminuzione del numero di infermieri laureati dal 2014, le carenze di personale in questo settore sono destinate ad aggravarsi in futuro". (segue) (Com)