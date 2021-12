Ambiente: Atac, +Ricicli+ Viaggi vince il premio Cio+ Italia Award 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto +Ricicli+Viaggi Atac si aggiudica la decima edizione del Premio Italiano riservato ai Cio & Digital Leader delle aziende Top e Medio-Grandi in Italia, nella categoria Cio+ Iin the digital Pa. Insieme con Atac, ma in altre categorie, sono state premiate altre grandi aziende italiane. "Il nostro è un progetto che va oltre la mobilità "come servizio" - ha dichiarato in una nota l'amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura - ma che diventa contenitore di servizi utili per il cittadino". Cionet e il premio Cio+ Italia award 2021. Cionet è la più importante e attiva business community internazionale di Cio & Digital Leader delle aziende Top e Medio-Grandi in Europa e America Latina. La società è focalizzata sui temi dell'It, dell'Innovazione e della Trasformazione Digitale. Il Cio+ Italia award 2021 è il premio italiano dedicato ai Cio & Digital Leader delle realtà aziendali più innovative Top e Medio-Grandi in Italia, organizzato e promosso dalla community di Cionet in Italia. (segue) (Com)