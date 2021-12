Ambiente: Atac, +Ricicli+ Viaggi vince il premio Cio+ Italia Award 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto +Ricicli+Viaggi, lanciato a luglio 2019, prevede la raccolta delle bottiglie in Pet in eco compattatori situati in otto stazioni delle metropolitane A B e C; a fronte di ogni bottiglia conferita l'utente ha un bonus equivalente a 5 centesimi accumulabile in un borsellino virtuale con il sistema di cashback e spendibile in titoli di viaggio (Bit 100 minuti, 24/48/72h e abbonamento mensile). L'intero processo, facile e veloce, avviene tramite le app di B+, partner di Atac nel progetto, MyCicero, Tabnet e Ticketappy . Ogni utente può conferire al massimo 30 bottiglie di qualunque formato purché contraddistinte dal QR Code del Pet. Le bottiglie raccolte saranno trasformate in nuove bottiglie in un percorso virtuoso di economia circolare finalizzato al riutilizzo della plastica. In circa due anni e mezzo, nonostante lo stop di sei mesi dovuto alla pandemia durante i quali Atac ha sospeso la raccolta, sono state conferite negli eco compattatori e già avviate da Coripet al processo di riconversione, oltre 6 milioni di bottiglie, con una media giornaliera di circa 8 mila bottiglie raccolte. (segue) (Com)