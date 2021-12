Russia: Fsb, militante Is condannato a 19 anni carcere per preparazione attentato terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino nativo di uno dei Paesi dell'Asia centrale, militante dello Stato islamico (Is), è stato condannato a 19 anni di reclusione con regime severo per aver preparato un attentato terroristico dinamitardo contro l'edificio di un tribunale militare a Mosca. Lo riferisce il servizio stampa del Servizio federale per la sicurezza (Fsb) russo, aggiungendo che il condannato, il cui cognome è Umarov, è stato anche riconosciuto colpevole di favoreggiamento di attività terroristiche nonché di acquisizione illegale e deposito di esplosivi. Dopo l'attentato, Umarov aveva in programma di partire per le zone di guerra in Medio Oriente e di "unirsi a gruppi terroristici". (Rum)