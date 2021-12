Ue: Eif e UniCredit forniranno 1 miliardo di euro per Pmi di Bulgaria, Slovacchia, Croazia e Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo europeo per gli investimenti (Eif) fornirà 700 milioni di euro in garanzie alla banca UniCredit per permettere prestiti fino a 1 miliardo di euro per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Bulgaria, Slovacchia, Slovenia e Croazia al fine di accelerare la ripresa dopo la pandemia del Covid-19. Questa garanzia dell'Eif rientra nel Fondo europeo per le garanzie (Egf), uno strumento da 25 miliardi di euro istituito dalla Banca europea per gli investimenti nel 2020 per assicurare la ripresa post Covid in Europa. Secondo quanto si apprende dal portale dell'Eif, i finanziamenti saranno ripartiti in questo modo: per la Bulgaria fino a 185 milioni di euro; per la Slovacchia fino a 310 milioni di euro; per la Slovenia fino a 80 milioni di euro; per la Croazia fino a 325 milioni di euro. Il gruppo UniCredit nei quattro Paesi offrirà prestiti ed altri prodotti finanziari alle Pmi a condizioni favorevoli, che includono tassi d'interesse ridotti.(Res)