Energia: Spagna, Estremadura approva 14 milioni di sovvenzioni per promuovere autoconsumo

- Il governo locale della regione spagnola dell'Estremadura ha dato il via libera ad un piano di sovvenzioni di circa 14 milioni di euro per l'attuazione di vari programmi di incentivi legati all'autoconsumo e all'immagazzinamento con fonti di energia rinnovabili, così come l'attuazione di sistemi termici rinnovabili nel settore residenziale. Lo riferisce il sito specializzato "Energy News". Il bando sarà presto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale regionale e le sovvenzioni saranno disponibili fino al 31 dicembre 2023.La promozione dell'autoconsumo ha con queste linee di aiuti la più grande quantità di fondi messi a disposizione fino ad oggi per i cittadini e le imprese in Estremadura con l'obiettivo di servire come una leva per il cambiamento nelle abitudini sostenibili della regione.(Spm)