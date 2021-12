Francia: bonus di 100 euro al mese per infermieri di terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia a partire da gennaio gli infermieri dei reparti di terapie intensive e di rianimazione riceveranno un bonus di 100 euro al mese. Lo ha annunciato il primo ministro Jean Castex, durante una visita in un centro ospedaliero di Creteil, fuori Parigi. Secondo il premier si tratta di un "riconoscimento indispensabile" per un settore rimasto in prima linea durante la crisi del coronavirus. La misura dovrebbe essere inserita nel pacchetto che sarà presentato dal ministro della Salute Olivier Veran dopo la consegna di un rapporto preparato dall'Ispettorato generale degli affari sociale (Igas). Castex ha spiegato che il piano avrà l'obiettivo di "rivedere l'interattività, la formazione, la qualifica, le condizioni di esercizio professionale in questi servizi di cure critiche".(Frp)