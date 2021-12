Palermo: furto in villetta, 2 misure cautelari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri di Misilmeri (Palermo), hanno arrestato 2 persone, residenti a Palermo, per furto. I 2 soggetti sono stati sorpresi nei pressi di una viletta in un area rurale di Misilmeri con in mano alcuni oggetti tra cui dei lampadari. Nel loro veicolo sarebbe stato rinvenuto anche del mobilio, probabilmente refurtiva di altre case abitate prevalentemente nei periodi di vacanza. L'uomo, un 28enne palermitano, e la donna, una 34enne straniera, sono stati arrestati e, dopo la convalida presso il Tribunale di Termini Imerese (Pa), sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo. (Ren)