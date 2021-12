Moldova: presidente Sandu, tensioni tra Russia e Ucraina dannose per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di tensione tra Russia e Ucraina potrebbe danneggiare anche la Moldova. Lo ha affermato la presidente moldava, Maia Sandu, parlando all'emittente "ProTv". "La situazione è molto seria dal momento che sono coinvolte potenze cruciali e organizzazioni che cercano di trovare una soluzione pacifica", ha osservato Sandu, sostenendo che le autorità della Moldova stanno raccogliendo informazioni e discutendo con i partner sulla situazione. "Saremo colpiti se avranno luogo delle ostilità e la situazione diventerà difficile per tutti nella regione", ha affermato la presidente della Moldova. Sandu ha poi osservato che la Moldova è un Paese neutrale, come stabilito dalla Costituzione, per cui non intende aderire alla Nato. A suo modo di vedere, invece, se la maggioranza dei cittadini fosse favorevole, si potrebbe valutare un'unione tra Moldova e Romania.(Rob)