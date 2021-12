Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con schiarite irregolari. Deboli precipitazioni sui rilievi di nordovest che al pomeriggio si estenderanno a tutta la fascia alpina ed alle Prealpi Orobiche; possibili piogge anche sulla pianura occidentale ed alta pianura. Neve prevista oltre i 1800 metri, con quota in risalita dal pomeriggio. Temperature minime in pianura in leggero calo, attorno a 4 °C, mentre le massime saranno stazionarie o in leggero aumento, attorno a 9 °C. Previsti sensibili aumenti di temperatura anche in montagna. (Rem)