Fisco: Ricchiuti (Fd'I), chiudere conti con crisi Pmi e cittadini, sanatoria non più rinviabile

- "Se non chiudiamo i conti con la crisi che ha devastato piccole imprese e cittadini nell'ultimo decennio, peggiorata con l'avvento della pandemia, non è possibile progettare un futuro". Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d'Italia. "Non crescerà nulla di buono sulla testa di milioni di cittadini indebitati e impauriti ! Una sanatoria tombale non è più rinviabile", aggiunge.(Com)