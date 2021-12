Yemen: Houthi annunciano ripresa voli Onu a Sana’a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli delle organizzazioni umanitarie coordinate dalle Nazioni unite (Onu) diretti verso Sana’a, la capitale dello Yemen sotto controllo delle forze ribelli sciite e filo-iraniane degli Houthi, riprenderanno questa settimana. Lo ha reso noto l’emittente giordana “Al Mamlaka”. L’aeroporto, che dal 2016 riceve solo aiuti umanitari e ha lo spazio aereo controllato dalla coalizione militare a guida saudita, era stato recentemente chiuso a causa dei raid delle forze anti-Houthi. Infatti, Riad accusa gli Houthi di usare l’infrastruttura come base militare da cui lanciare missili e droni verso il territorio saudita. Dal canto loro, gli Houthi denunciano l’embargo imposto dalle forze aeree della coalizione, che hanno impedito l’accesso ad aiuti umanitari e strumenti tecnici funzionali alle attività civili dell’aeroporto, come radar e altri dispositivi tecnici di precisione. La riapertura è arrivata in seguito ad alcune riparazioni effettuate dagli Houthi e dal lavoro diplomatico dell’Onu. (Res)