Portogallo: premier Costa respinge possibile accordo governo di 2 anni con Psd

- Il primo ministro socialista del Portogallo, Antonio Costa, ha rifiutato di negoziare in un'intervista a "Cnn Portogallo" accordi biennali di governo con il Partito socialdemocratico (Psd) di Rui Rio in quanto il Paese "ha davvero bisogno di stabilità per quattro anni". Costa ha risposto così alla proposta di raggiungere un'intesa di due anni se il Psd dovesse vincere le prossime elezioni nazionali del 30 gennaio prossimo. "Questo è uno scenario che non si presenterà mai", ha spiegato il leader socialista, considerando che l'idea lanciata da Rui Rio si traduce in "una proposta di qualcuno che non ha esperienza di azione di governo". A questo proposito, il leader lusitano ha aggiunto che il Portogallo "non ha bisogno di governi provvisori per due anni, ma di stabilità e di una soluzione quadriennale", Alla domanda se può immaginare Rui Rio seduto alla sua scrivania, il primo ministro ha risposto ironicamente: "Se questa è la volontà dei portoghesi, sarà così. Comunque, non so se gli piace o se vuole cambiarla". (Spm)