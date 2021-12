India: Covid, dal 10 gennaio terze dosi per over 60 con patologie e operatori sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 10 gennaio 2022 in India inizieranno le somministrazioni delle terze dosi di vaccini contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Il richiamo supplementare è previsto per gli over 60 con comorbilità e per gli operatori sanitari e gli altri lavoratori in prima linea che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 36 settimane (nove mesi). L’ordine di priorità sarà stabilito in base alla data della seconda dose. A oggi secondo il ministero sono state somministrate complessivamente 1.424.681.736 dosi; il 90 per cento della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di un vaccino e il 62 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Finora 10.387.043 operatori sanitari hanno ricevuto la prima dose e 9.688.051 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 18.384.989 hanno ricevuto la prima e 16.850.329 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andati 120.830.878 prime dosi e 93.323.060 richiami. (segue) (Inn)