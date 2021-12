Siria: Centro studi turco, a fine 2021 presenti 597 basi militari straniere nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro studi con sede a Istabul Jusoor ha eseguito uno studio con l’intento di fornire il numero preciso di basi militari di forze armate straniere presenti in Siria, stimandone 597 tra Turchia, Russia, coalizione a guida Usa e alleati dell’Iran. Lo studio ha considerato basi straniere sono le aree in cui la presenza militare di forze armate estere esercitano piena autorità e una profonda influenza, escludendo, quindi, le basi in cui la presenza si limita ad ufficiali con missioni d’addestramento, logistica o ospedali da campo militari. La provincia con la più alta presenza di basi militari straniere rimane quella di Aleppo, con 155 basi, la maggior parte della quali riconducibili agli alleati dell’Iran. Idlib, invece, conta 76 basi militari straniere, soprattutto russe. Segue il governatorato di Rif Dimashq con 68 siti militari filo-iraniani. Ad Homs, invece, la presenza militare appare variegata, con decine di basi divise tra russi, fazioni filo iraniane e due basi della coalizione a guida Usa tra cui quella di Al Tanf. Nei dintorni di Raqqa il primato è detenuto dalle altre fazioni della coalizione internazionale, soprattutto delle Forze democratiche siriane (Sdf), i ribelli curdo-arabi. Lo studio ha anche dimostrato la presenza di decine di basi turche nel nord-ovest del Paese, dove le forze armate di Ankara sono in controllo di vaste zone.(Tua)