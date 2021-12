Russia: Banca centrale, l'inflazione scenderà al 4 per cento entro la fine del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale russa prevede che l'inflazione nel Paese scenderà ad un tasso annuale compreso tra il 4 ed il 4,5 per cento entro la fine del 2022, nutrendo fiducia nelle decisioni che saranno assunte dall'istituto sulla base dello scenario elaborato per il prossimo anno. Lo ha affermato la governatrice della Banca di Russia, Elvira Nabiullina, in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 24". Nella stessa intervista Nabiullina aveva dichiarato anche che l'inflazione annuale in Russia nel 2021 sarà di poco superiore all'8 per cento, ammettendo che il livello obiettivo del 4 per cento è stato superato di molto. (Rum)