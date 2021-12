Cina: Xinjiang, commerci con Ue in aumento del 30 per cento nei primi 11 mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi commerciali tra la provincia cinese dello Xinjiang e l’Unione Europea sono ammontati a circa 41 miliardi di dollari nei primi 11 mesi del 2021, con un aumento delle transazioni pari al 30 per cento annuo. Lo indicano i dati dell’autorità doganale cinese, secondo cui il saldo commerciale della provincia ha registrato un attivo di 31 miliardi di dollari. Il valore delle esportazioni ha ecceduto quello delle importazioni, aumentate del 37,6 per cento a 10 miliardi di dollari. Tra le principali voci dell’export spiccano materie plastiche grezze, veicoli elettrici, scarpe e mobili. Da gennaio a novembre i treni merci Cina-Europa hanno effettuato circa 11.156 viaggi attraverso i porti terrestri dello Xinjiang, in aumento del 26,8 per cento. In espansione anche il volume delle merci trasportate, che ha registrato un incremento del 30,2 per cento annuo a 1,1 milioni di tonnellate. Germania, Polonia, Paesi Bassi, Francia e Ungheria si sono classificate tra i principali partner commerciali della provincia. (Cip)