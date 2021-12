Regno Unito: scienziati, purificatori d'aria nelle scuole ridurrebbero diffusione Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montare un purificatore d'aria in ogni aula scolastica ridurrebbe significativamente la diffusione del Covid nelle scuole del Regno Unito. È quanto affermano alcuni scienziati e attivisti britannici, come riferisce il quotidiano "The Guardian". Secondo una stima diffusa dal partito liberal-democratico, intanto, tale mossa costerebbe al governo di Londra circa 140 milioni di sterline (circa 166 milioni di euro), ovvero "la metà del costo di uno yacht reale". Il governo ha assicurato che non vi saranno ritardi nella riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie, nonostante l'aumento dei casi Omicron del coronavirus. Gli istituti scolastici hanno fatto sapere tuttavia che si sta verificando un alto numero di assenze degli insegnanti, in isolamento perché infetti e questo porta a dover lasciare a casa interi gruppi di bambini. La guida del governo, per il momento, suggerisce agli insegnanti di aprire le finestre esterne e le porte interne per migliorare la ventilazione naturale. Queste azioni, tuttavia, saranno probabilmente più difficili quando le scuole riapriranno a gennaio con le temperature rigide (Rel)