Costa d'Avorio: rapporto su violenze elettorali del 2020, più di 270 le persone coinvolte

- Più di 270 persone sono state coinvolte a vario titolo nelle violenze legate alle elezioni presidenziali del 2020 in Costa d'Avorio. È quanto emerso dalla conclusione delle indagini dell'Unità speciale per le indagini, che ha pubblicato ieri i suoi risultati. L'unità, composta da 40 agenti di polizia e gendarmi sotto la guida del procuratore di Abidjan, ha indagato per sei mesi sulle violenze politico-etniche scoppiate dopo la decisione del presidente Alassane Ouattara di correre per un terzo mandato, violenze provocarono la morte di 85 persone tra l'agosto e il novembre 2020. In relazione alle violenze sono stati finora arrestate 233 persone sospette, la maggior parte delle quali è stata rilasciata e posta sotto controllo giudiziario, tuttavia 11 rimangono in detenzione preventiva per il loro presunto coinvolgimento nei crimini più gravi, mentre altre 40 persone sono attivamente ricercate, ha affermato il procuratore Richard Adou. “La manipolazione dei sentimenti di etnia, politica e religione, così come l'impunità, rimane uno dei principali motori dell'escalation della violenza, inclusa quella politica. I giovani sono stati strumentalizzati come un braccio esecutivo dai leader politici. Tutti coloro che da vicino o da lontano hanno permesso, incitato, strumentalizzato, armato o finanziato risponderanno dei loro atti", ha affermato il procuratore. (segue) (Res)