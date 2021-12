Costa d'Avorio: rapporto su violenze elettorali del 2020, più di 270 le persone coinvolte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto designa molti politici dell'opposizione - tra cui Pascal Affi N'Guessan, Simone Gbagbo, Maurice Kakou Guikahué, Assoa Adou, Toikeusse Mabri e Guillaume Soro - come “autori morali", vale a dire sponsor o finanziatori delle violenze. Anche l'ex presidente Henri Konan Bédié, che invocò la disobbedienza civile in segno di protesta contro la ricandidatura di Ouattara, può essere perseguito in quanto non è protetto dalla legge del 2005 sullo status degli ex presidenti, ha aggiunto il procuratore. "Tutti coloro che hanno sponsorizzato, incitato, finanziato questa disobbedienza civile che ha portato a tragedie, tutte queste persone non sono esenti da persecuzione. È vero che c'è una legge, quella del 2005 sugli ex presidenti della Repubblica, ex presidenti di istituzioni, ex ministri. Ma l'articolo 54 di questa legge afferma che tutti i reati commessi da queste personalità durante un periodo elettorale sfuggono alla procedura speciale", ha precisato Adou, assicurando infine che non vi è alcun legame tra la pubblicazione di questo rapporto e la ripresa del dialogo politico. "È una coincidenza che questo stia accadendo proprio ora. Il pubblico ministero non è un attore politico e questo non avrà alcun effetto sul dialogo politico. La palla ora è nel campo dei tre giudici istruttori nominati, che ora sono responsabili dell'opportunità o meno di perseguire i reati", ha concluso. (Res)