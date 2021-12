India: Covid, per vaccinazione fascia di età 15-18 anni sarà usato solo il Covaxin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la vaccinazione contro il coronavirus della fascia di età 15-18 anni, che in India inizierà il 3 gennaio 2022, sarà usato solo il Covaxin, prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech e approvato per l’uso di emergenza a partire dai 12 anni. Lo ha annunciato il ministero della Sanità. Nel Paese anche un altro vaccino nazionale è stato autorizzato per la somministrazione a partire dai dodicenni: lo ZyCoV-D sviluppato da Zydus Cadila (o Cadila Healthcare). Il Covaxin è stato autorizzato per l’uso di emergenza anche dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ma a partire dai 18 anni. Le prenotazioni saranno aperte dal primo gennaio sulla piattaforma digitale CoWin. A oggi secondo il ministero il 90 per cento della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di un vaccino e il 62 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Dal 16 gennaio, quando è iniziata la campagna di vaccinazione, sono state somministrate complessivamente 1.424.681.736 dosi. (segue) (Inn)