India: Covid, per vaccinazione fascia di età 15-18 anni sarà usato solo il Covaxin (2)

Il Covaxin è stato sviluppato da Bharat Biotech in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l'Istituto nazionale di virologia (Niv). Il prodotto è impiegato fin dall'inizio nella campagna nazionale indiana, cominciata il 16 gennaio, insieme al Covishield, nome commerciale dell'AstraZeneca prodotto dal Serum Institute of India (Sii). È stato somministrato anche al primo ministro, Narendra Modi. Il preparato, che utilizza il virus inattivato e viene somministrato in due dosi, ha ottenuto l'autorizzazione per l'uso di emergenza in India il 3 gennaio, pur essendo ancora in fase 3 di sperimentazione clinica. A luglio Bharat Biotech ha pubblicato l'analisi conclusiva della terza fase, secondo la quale il vaccino ha un'efficacia complessiva del 77,8 per cento contro la forma sintomatica della malattia Covid e del 93,4 per cento contro la forma severa, mentre l'efficacia scende al 63,6 per cento nella forma asintomatica. Inoltre, il preparato è efficace al 65,2 per cento contro la variante Delta. Lo studio di fase 3 è il più ampio finora condotto in India, effettuato in 25 ospedali su 25.800 volontari di età compresa tra 18 e 98 anni.