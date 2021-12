India: Covid, per vaccinazione fascia di età 15-18 anni sarà usato solo il Covaxin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre un’analisi dei dati pubblicata sull’autorevole rivista scientifica “The Lancet” sulla terza fase di sperimentazione ha confermato la sicurezza e l’efficacia del prodotto. Secondo l’analisi (una revisione paritaria o “peer review”) il Covaxin è ben tollerato, con la stessa percentuale di reazioni avverse nel gruppo vaccinato e nel gruppo placebo: 12,4 per cento, di cui quelle gravi inferiori allo 0,5 per cento. Il vaccino si dimostra efficace al 93,4 per cento contro la forma severa della malattia da coronavirus, al 63,6 per cento contro la forma asintomatica, al 65,2 per cento contro la variante Delta e al 90,1 per cento contro la variante Kappa. Complessivamente l’efficacia è del 77,8 per cento contro il Covid-19 sintomatico e del 70,8 per cento contro tutte le varianti. (Inn)