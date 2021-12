Russia-Usa: Lavrov, Mosca difenderà propri interessi in negoziati con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca perseguirà fermamente una linea di difesa dei propri interessi nei negoziati con Washington, rifiutando di fare concessioni unilaterali e che non tengano conto dell'equilibrio degli interessi tra le parti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, alla prima riunione della commissione del partito di governo Russia Unita sulla cooperazione internazionale ed il sostegno ai connazionali all'estero. Lavrov ha sottolineato che il compito di Mosca è quello di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo della Russia, garantendone la sicurezza, aggiungendo che sia necessario "lottare per un ulteriore consolidamento del mondo russo", attraverso lo sviluppo dei legami "tra la Russia storica e le comunità all'estero". (Rum)