Francia-Italia: Erri De Luca, estradizione ex terroristi rossi estranea a parola giustizia

- L'eventuale estradizione in Italia degli ex terroristi di estrema sinistra rifugiati in Francia "non ha niente a che vedere con la parola giustizia". Lo sostiene lo scrittore Erri De Luca sulle colonne del quotidiano "Le Monde". Il 28 aprile scorso a Parigi è scattata un'operazione che ha portato all'arresto di alcuni ex terroristi rossi, che tra gli anni Settanta e Ottanta si sono rifugiati in Francia beneficiando della "dottrina Mitterand", dal nome dell'ex presidente Francois Mitterand. "Le vite di una decina di persone anziane, di circa 70 anni, hanno posto nel nostro museo delle cere, non in una procedura giudiziaria", scrive De Luca. "Non credo né voglio credere che lo Stato di diritto francese permetta di conservare il rancore morbido di un Paese che si ostina a mantenere in sospeso conti chiusi e liquidati da decenni", ha aggiunto lo scrittore. (Frp)