- La prefettura dell'Oise, dipartimento a nord di Parigi, ha imposto la chiusura della grande moschea di Beauvais per sei mesi per apologia del terrorismo islamista e "prediche che incitano all'odio" e "alla violenza". Lo riferiscono media francesi. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, aveva annunciato il 14 dicembre di aver lanciato la procedura per la chiusura della moschea.(Frp)