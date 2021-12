Spagna: giustizia belga nega estradizione del rapper Valtonyc per ingiurie alla Corona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Gand in Belgio ha respinto oggi la richiesta d'estradizione avanzata dalla Spagna nei confronti del rapper di origine marocchina Josep Miquel Arenas, meglio conosciuto come Valtonyc, per i reati di minacce, dopo ingiurie alla Corona e esaltazione del terrorismo per i quali è ricercato dalla giustizia spagnola. "Non c'è estradizione per nessuno dei tre casi", ha detto alla stampa l'avvocato, Simon Bekaert, dopo aver ascoltato la sentenza, che conferma la decisione di prima istanza. La Corte costituzionale belga aveva già sospeso l'estradizione di Valtònyc due mesi fa, il 22 ottobre, ritenendo che i presunti insulti alla Corona sono tutelati dal diritto alla libertà d'espressione secondo il codice nazionale. Il rapper era fuggito dalla Spagna nel maggio 2018 dopo essere stato condannato dal Tribunale nazionale spagnolo a due anni di carcere per esaltazione del terrorismo e a un anno e mezzo per aver ingiurie alla Corona.(Spm)