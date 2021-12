Cina-Giappone: colloquio ministri Difesa, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa di Cina e Giappone, rispettivamente Wei Fenghe e Nobuo Kishi, hanno tenuto un incontro in videoconferenza al fine di gestire adeguatamente le divergenze tra i due Paesi e arginare i rischi di un conflitto militare nel Mar Cinese Orientale. Wei ha rivendicato la sovranità cinese sulle Isole Diaoyu (Senkaku per il Giappone), un arcipelago amministrato dalla municipalità giapponese di Ishigaki. “Pechino salvaguarderà fermamente la sua sovranità territoriale e i suoi diritti marittimi”, ha chiarito il ministro cinese, riconoscendo tuttavia la necessità di allentare le tensioni tra le parti favorendo il dialogo e la cooperazione tra le rispettive Forze aeree e navali. Tale proposito è stato condiviso da Kishi, il quale ha dichiarato la disponibilità di Tokyo ad intensificare la cooperazione in nome della stabilità tra i due Paesi. (segue) (Cip)