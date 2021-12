Cina-Giappone: colloquio ministri Difesa, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Giappone, Nobuo Kishi, ha annunciato di aver concordato con la controparte cinese, Wei Fanghe, l'apertura di una nuova linea di comunicazione diretta tra ufficiali delle rispettive forze armate, nel tentativo di evitare una degenerazione delle tensioni tra i due Paesi nel Mar Cinese Meridionale. Kishi ha preso parte ad un incontro in videoconferenza con l'omologo cinese Wei a margine della quale ha affermato che la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan sono "vitali per la sicurezza del Giappone". "Abbiamo concordato circa l'importanza di istituire rapidamente una linea di comunicazione diretta tra le autorità della Difesa di Giappone e Cina", ha detto Kishi;il ministro ha aggiunto di aver espresso al suo omologo cinese "grave preoccupazione" per l'incessante attività della Guardia costiera cinese nelle acque al largo delle isole Senkaku (Diaoyu per la Cina), l'atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone e rivendicato dalla Cina. (segue) (Cip)