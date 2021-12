Giappone-Cina: ministri Difesa concordano istituzione linea di comunicazione diretta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha ribadito lo scorso 13 dicembre che il Paese potrebbe ricorrere alla cosiddetta "autodifesa collettiva" nel caso di una aggressione contro un vascello militare statunitense nell'Indo-Pacifico, o nel caso di una invasione di Taiwan. Intervistato da una emittente televisiva giapponese, Abe ha ripreso le controverse affermazioni che aveva formulato il primo dicembre scorso, ospite di un evento online organizzato da un think-tank taiwanese. "Nel caso di un attacco a una nave statunitense, potrebbe concretizzarsi una situazione di minaccia alla sopravvivenza del Giappone, che consentirebbe l'esercizio dell'autodifesa collettiva", ha detto l'ex premier, riferendosi al principio adottato dal suo governo nel 2014. Abe ha poi ricordato che la remota isola di Yonaguni, il più occidentale tra i territori del Giappone, dista appena 110 chilometri da Taiwan: "Se qualcosa dovesse accadere in quel luogo, si tratterebbe senza dubbio di una situazione critica" per la pace e la sicurezza del Giappone, ha spiegato l'ex primo ministro, menzionando così le fattispecie che regolano il ricorso del Paese all'autodifesa collettiva per sostenere le Forze armate Usa all'esterno del territorio nazionale giapponese. (segue) (Git)