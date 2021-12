Usa: aborto, corte d'appello federale fissa udienza su legge Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corte d'appello federale statunitense del Quinto circuito, con sede in Louisiana, ha accolto un ricorso contro la nuova legge sull'aborto del Texas, ed ha fissato una prima udienza il prossimo 7 gennaio. Il mese scorso la Corte Suprema ha rifiutato di esprimersi sulla base di sole argomentazioni procedurali in merito alla nuova legge, che limita sensibilmente il perimetro del diritto all'aborto nel Texas; la Corte Suprema ha però autorizzato i fornitori di pratiche abortive di quello Stato a perseguire ricorsi tramite l'iter ordinario, rivolgendosi dapprima a corti federali inferiori. Lo Stato del Texas aveva chiesto che ad esprimersi in merito alla nuova legge fosse la Corte Suprema statale, una richiesta che però è stata respinta dal giudice distrettuale Stephen Higgingson, nominato dall'ex presidente Usa Barack Obama. (Nys)