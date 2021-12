Corea del Sud: fiducia consumatori in calo a dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato questo mese il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022, con voci di spesa per l'ammontare complessivo record di 607.700 miliardi di won (516,3 miliardi di dollari). L'approvazione del disegno di legge è giunta con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza legale, per effetto dei negoziati dell'ultimo minuto tra il Partito democratico e la principale forza di opposizione conservatrice, il Partito del potere dei nazionali (Ppp). Il testo definitivo include ulteriori voci di spesa per 3.300 miliardi di won rispetto al testo originale presentato dal governo, ed è stato approvato col voto favorevole di 159 parlamentari, 53 voti contrari e 24 astensioni. Il Ppp ha deciso di non votare in favore del disegno di legge obiettando contro la richiesta del ministero della Difesa di 7,2 miliardi di won da destinare all'assemblaggio di una nuova portaerei leggera per la Marina militare. Il bilancio per l'anno fiscale 2022 include uno stanziamento di 68mila miliardi di won per misure di sostegno alle piccole imprese colpite dalle ricadute della pandemia. (segue) (Git)