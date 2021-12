Corea del Sud: fiducia consumatori in calo a dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha generato entrate fiscali per 32.900 miliardi di won nel mese di ottobre, in calo di 6.200 miliardi di won (5,3 miliardi di dollari) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo ha reso noto oggi il ministero delle finanze di quel Paese. Il calo delle entrate fiscali è dovuto in parte al rinvio di una serie di scadenze fiscali decretato dal governo per le piccole imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. Il mese di ottobre segna una inversione di tendenza: da gennaio a settembre scorsi, infatti, le entrate fiscali avevano costantemente superato quelle dei mesi corrispettivi dello scorso anno. Tra gennai oe ottobre le entrate complessive dello Stato, incluse quelle fiscali, sono ammontate a 489.900 miliardi di won, in aumento di 80.300 miliardi di won rispetto allo scorso anno. La spesa lorda è aumentata di 40.700 miliardi di won rispetto al 2020, raggiungendo la cifra di 509.200 miliardi di won. (segue) (Git)