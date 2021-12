Corea del Sud: fiducia consumatori in calo a dicembre (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha registrato nel mese di ottobre un calo del proprio output industriale dell'1,9 per cento rispetto a settembre, il dato peggiore nel suo genere conseguito dal Paese negli ultimi 18 mesi.. Il dato conferma che anche in Corea del Sud l'industria manifatturiera deve fare i conti con le gravi distorsioni delle catene di fornitura internazionali causate dalla pandemia di Covid-19. L'ultima contrazione di entità analoga risale ad aprile dello scorso anno, nel pieno della fase inziale della pandemia, quando l'output industriale sudcoreano era calato del 2 per cento. Il dato resta invece positivo su base annua: più 4,8 per cento. (segue) (Git)