Corea del Sud: fiducia consumatori in calo a dicembre (6)

- La crescita economica della Corea del Sud ha esibito un rallentamento nel terzo trimestre 2021, a causa di consumi privati moderati e di deboli investimenti in costruzioni e stabilimenti produttivi, compensati dalla forte crescita delle esportazioni. Il prodotto interno lordo sudcoreano è cresciuto tra luglio e settembre ad un tasso annuo destagionalizzato dello 0,3 per cento, secondo i dati diffusi dalla banca centrale si quel Paese. Il dato è il peggiore registrato in Corea del Sud da cinque trimestri a questa parte, e segue una crescita dello 0,8 per cento nel secondo trimestre. "Le rigide misure di distanziamento sociale e l'impatto dell'ondata di calore e dell'aumento dei prezzi delle materie prime proseguito nel terzo trimestre sembrano aver limitato la ripresa della domanda interna", ha commentato il ministro delle Finanze Hong Nam-ki. (segue) (Git)