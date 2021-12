Myanmar: inviato speciale Onu sollecita cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova inviata speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Noeleen Heyzer, ha ribadito la preoccupazione dell'Onu per le violenze in atto nel Paese, ed è tornata a sollecitate l'adozione di un cessate il fuoco per agevolare l'afflusso di aiuti umanitari. Nel suo primo comunicato pubblico dopo l'assunzione dell'incarico, la scorsa settimana, Heyzer ha chiesto la sospensione delle ostilità "nell'intero Myanmar", e ha sollecitato tutte le parti in causa "ad agire nel più grande interesse del Paese e per il pieno rispetto degli obblighi del diritto umanitario internazionale, per proteggere i civili, garantire il libero movimento verso zone sicure laddove necessario, e consentire la fornitura di assistenza umanitaria a quanti ne hanno bisogno, inclusi quanti sono costretti a fuggire dalle violenze". (segue) (Inn)