Germania: Bautzen, scontri tra polizia e manifestanti contro restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È sfociata in scontri tra manifestanti e polizia la dimostrazione tenuta a Bautzen ieri, 27 dicembre, contro le restrizioni per il contenimento del Covid-19 in vigore in Germania. Il bilancio è di circa 100 fermati e identificati. Tra le forze dell'ordine si registrano oltre dieci feriti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, gli agenti hanno tentato di fermare il corteo, a cui partecipavano 500-600 manifestanti, quando sono stati fatti oggetto di lancio di petardi e bottiglie, nonché di aggressioni. La polizia ha risposto impiegando manganelli e spray urticante. (Geb)