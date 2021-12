Siria: media Damasco, raid israeliano colpisce deposito container porto Latakia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un raid missilistico attribuito all'aviazione israeliana ha colpito il deposito container del porto di Latakia, il principale della Siria, che si affaccia sul Mediterraneo nella notte tra il 27 e il 28 dicembre. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". É il secondo attacco attribuito a Israele contro il porto di Latakia, nelle cui vicinanze si trova anche una base militare russa. Da quanto rivelato, l’attacco non avrebbe causato vittime, ma le fiamme divampate dall’esplosione avrebbero causato ingenti danni materiali alle strutture del porto e agli edifici residenziali nelle vicinanze. Le Forze di difesa israeliane non hanno commentato le dichiarazioni siriane. I video pubblicati sui social media mostrano enormi esplosioni e incendi nel porto, alcuni dei quali apparentemente causati da esplosioni secondarie dei missili che avrebbero fatto esplodere le munizioni iraniane, secondo quanto indicato dal quotidiano israeliano "The Times of Israel".(Res)