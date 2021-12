Germania: Genth (Hde), Natale catastrofico per i commercianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Natale dei commercianti tedeschi è stato “catastrofico” per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni anticontagio in vigore in Germania. È quanto affermato dall'amministratore delegato dell'Associazione del commercio di Germania (Hde), Stefan Genth, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. I negozianti hanno, infatti, registrato pochi clienti e poche vendite, come nel 2020. Secondo Genth, “in molte società vi è disillusione e paura esistenziale”. (Geb)