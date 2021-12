Libano: presidente Aoun critica fazioni sciite senza nominarle durante discorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha criticato i movimenti sciiti del Paese, Hezbollah e Amal, senza però mai citarli direttamente durante il suo discorso, preannunciato “esplosivo”. Nello specifico, Aoun ha detto di aver “provato a prevenire il collasso socio-economico del Paese, invitando le fazioni a prendere parte a diverse riunioni, ma alcuni partiti del sistema mi hanno boicottato rifiutando di fare un passo in avanti e di tenere in considerazione i bisogni della gente. Si tratta di una premeditata, ingiustificata e sistematica ostruzione delle autorità che non può portare altro che al collasso”. Il presidente ha anche commentato l’arsenale militare di Hezbollah, sostenendo che “se è vero che la difesa del Paese necessita di collaborazione tra forze armate, resistenza e popolazione, è anche vero che la supremazia e la maggiore responsabilità spetta allo Stato, che deve rimanere la forza meglio armata e più pronta”. (segue) (Res)