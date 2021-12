Libano: presidente Aoun critica fazioni sciite senza nominarle durante discorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche velate al movimento sciita filo-iraniano sono arrivate anche in ottica di politica estera, con Aoun intento a sottolineare che “gli interessi del Libano sono di avere buoni rapporti con tutti i Paesi arabi, compresi quelli del Golfo. Mi chiedo perché alcuni attori libanesi debbano interferire in affari che non ci riguardano aumentando le tensioni con i nostri storici alleati”. Infine, Aoun ha invitato le fazioni politiche libanesi a partecipare a “un dialogo nazionale urgente”, sottolineando di non volere “rendere antagonista nessuno” ma neanche “assistere al crollo dello Stato” tracciando una linea politica per risolvere le varie problematiche che affliggono il Libano. “Bisogna individuare cause e responsabili del collasso, proteggere i soldi della gente e degli investitori e guidare la transizione verso un nuovo Stato civile decentralizzato a livello finanziario e amministrativo a partire dalle prossime elezioni”. (Res)