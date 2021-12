Russia-Usa: dal 10 gennaio al via negoziati su garanzie alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terranno nella seconda settimana di gennaio del 2022, dal 10 al 13, i negoziati sulla sicurezza tra i rappresentanti statunitensi e russi, oltre che un confronto più ampio tra Paesi occidentali e Mosca. In particolare il 10 gennaio, secondo quanto dichiarato alla stampa in condizione di anonimato da un rappresentante del Consiglio di sicurezza nazionale (Nsc) statunitense della Casa Bianca, si terranno negoziati tra rappresentanti di Usa e Russia sul controllo degli armamenti e sulla questione ucraina. "Quando ci siederemo al tavolo dei negoziati, la Russia potrà esprimere le sue preoccupazioni, discuteremo anche delle nostre preoccupazioni in relazione alle attività della Russia", ha spiegato la fonte. Il funzionario statunitense ha confermato che il 12 gennaio è previsto inoltre un incontro nell'ambito del Consiglio Russia-Nato, mentre il giorno successivo è in programma un incontro regionale più ampio in seno all'Osce a cui parteciperanno Mosca, Washington e diversi Paesi europei. Da parte russa, il viceministro degli Esteri Sergej Ryabkov ha confermato all'agenzia di stampa "Sputnik" che il 10 gennaio dovrebbero tenersi i colloqui sulle garanzie di sicurezza con gli Usa, mentre il giorno 12 dovrebbe essere dedicato al confronto con la Nato. Ryabkov ha poi commentato le dichiarazioni del funzionario della Casa Bianca osservando che nel menzionare le date quest'ultimo ha parlato di un confronto su Ucraina e controllo degli armamenti, mentre il viceministro russo ha evidenziato che i negoziati dovrebbero essere incentrati sulle garanzie alla sicurezza proposte da Mosca a Washington. (Rum)