Libia: parlamento interrogherà l'Alta commissione elettorale su ragioni rinvio elezioni

- La Camera dei rappresentanti della Libia, il parlamento con sede a Tobruk, ha approvato a maggioranza una proposta per interrogare l'Alta commissione elettorale con l’obiettivo di richiedere chiarimenti in merito alle dichiarazioni del 22 dicembre, quando ha annunciato l'impossibilità di tenere le elezioni. Lo ha riferito il sito web d'informazione "Al Wasat", specificando che il presidente del parlamento ad interim, Fawzi al Nuairi, ha letto una serie di proposte ai deputati, tra cui l’esame delle relazioni della commissione parlamentare incaricata di supervisionare il processo elettorale e poi tracciare una road-map. Al termine della sessione, il presidente ha annunciato la sospensione della sessione fino ad oggi per completare le discussioni. Lo scorso 22 dicembre l'Alta commissione elettorale ha annunciato il rinvio delle elezioni presidenziali, previste il 24 dicembre scorso, proponendone il rinvio di un mese.(Lit)