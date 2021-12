Economia: Del Vecchio (Essilux), questo è il momento per cambiare l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Essilux, Leonardo Del Vecchio, in un'intervista al "Corriere della Sera" spiega che "oggi abbiamo un'opportunità unica e irripetibile di trasformare questo Paese". Di sicuro nel 2021 l'Italia ha goduto di una rara apertura di credito da parte di molti osservatori europei e internazionali, riassunta nella nomina quale 'Paese dell'anno' dell'Economist. Ma la sua storia di imprenditore che non ha mai smesso di crescere e non ha mai cercato la protezione del settore pubblico dà alle parole di Del Vecchio una valenza che va oltre la politica economica di questi mesi. "Il tempo a disposizione non sarà molto e una prossima occasione forse arriverà troppo tardi", dice il presidente del colosso italo-francese, che oggi è protagonista delle partite più importanti per il sistema finanziario nazionale. Quello che lui definisce il vero e proprio "senso di urgenza" per il Paese in questa lunga stagione pandemica "viene più dall'evoluzione delle tecnologie e dalla velocità della globalizzazione che non dalla mia età. Abbiamo bisogno di scelte rivoluzionarie che scardinino tutti i vincoli che vengono dal passato". E lascia intendere che sente anche su di sé la responsabilità di svolgere un ruolo in prima persona: "Tutte le forze positive del Paese devono contribuire a costruire questo nuovo mondo, rinunciando a comode rendite di posizione". Il presidente osserva inoltre che "dobbiamo iniziare ad abbattere i muri e a creare campioni prima nazionali e poi europei, per competere alla pari con i colossi internazionali. Serve un'ottica da imprenditori più che da finanzieri. I dividendi oggi spesso sono a scapito della crescita dimensionale delle aziende". Di fronte all'avanzare delle nuove frontiere dell'innovazione digitale, Del Vecchio avverte: "Per questo e per molte altre ragioni lo slogan 'piccolo è bello' non è solamente falso, ma diffonde una tranquillità illusoria che frena ogni urgenza di cambiamento", ha concluso il presidente di Essilux.(Res)