Ecuador: governo annuncia fine stato di emergenza nelle carceri (9)

- Nel Paese, svelano le diverse indagini condotte dalle forze di sicurezza, esistono diversi circuiti di commercio e produzione di armi. A giugno, nel carcere Litoral oggetto degli ultimi drammatici scontri, era stato smantellato un laboratorio artigianale di armi, da cui uscivano anche pistole con il caricatore a un solo colpo. Strumenti che fuori dalle mura carcerarie verrebbero per lo più usati dalla piccola criminalità di strada. Ma le immagini respirate dalle telecamere di sicurezza durante la sommossa di fine settembre svelano anche la presenza di armi sofisticate, di produzione industriale, assegnate soprattutto ai detenuti incaricati di controllare la zona dai tetti del penitenziario. Si tratta di apparecchiature in gran parte provenienti dal sud del continente, ma con un'origine particolare. Secondo un'indagine giornalistica condotta nel 2018 dalla fondazione cilena Ciper, in Cile e Perù si trovano imprese criminali che assemblano le armi con componenti in arrivo dal Texas, appositamente camuffati. (Brb)