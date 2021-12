Cina-Indonesia: Pechino ha intimato lo stop alle trivellazioni nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nave di ricerca oceanografica cinese Haiyang Dizhi 10 e diverse unità della Guardia costiera cinese sono state avvistate nel Mar di Natuna, nell'estremo sud del Mar Cinese Meridionale, in prossimità di giacimenti offshore all'interno della zona economica esclusiva (Zee) dell'Indonesia. Lo ha denunciato questo mese il think-tank Indonesia Ocean Justice Initiative, con sede a Giacarta, secondo cui le imbarcazioni cinesi hanno effettuato attività di prospezione dei fondali per settimane, tra i mesi di agosto e ottobre. Le navi cinesi si sarebbero spinte ad appena nove miglia nautiche dalla piattaforma petrolifera semisommersa Noble Clyde Boudreaux, nell'area nota come Tuna Block. (segue) (Inn)