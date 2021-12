Giappone-Cina: ministri Difesa concordano istituzione linea di comunicazione diretta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di autodifesa del Giappone e le Forze armate degli Stati Uniti hanno predisposto la bozza di un piano operativo congiunto nell'eventualità di una crisi militare nello Stretto di Taiwan. Lo hanno riferito la scorsa settimana fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il piano prevede lo spiegamento rapido da parte dei Marine degli Stati Uniti di una base avanzata per la proiezione della forza nella catena insulare delle Nansei, all'estremo sud del Giappone e a circa 850 chilometri da Taiwan. Il piano rischierebbe di esporre le isole a un attacco militare della Cina, e richiederebbe modifiche al quadro normativo attualmente in vigore nel Paese. Giappone e Stati Uniti potrebbero concordare l'avvio dei lavori per la formalizzazione del piano operativo all'inizio di gennaio, in occasione di un incontro dei ministri di Esteri e Difesa dei due Paesi nel formato "2+2". L'indiscrezione giunge sull'onda di dichiarazioni pubbliche da parte di figure di primo piano della politica giapponese, che hanno anticipato l'intervento del Paese a fianco degli Usa nell'eventualità di una invasione cinese di Taiwan. (segue) (Git)